شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسير قافلة إغاثية لأهالى منطقة الغيل بمحافظة شبوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيّرت دولة الإمارات قافلة إغاثية تستهدف ذوى الدخل المحدود فى منطقة الغيل بمديرية الروضة فى محافظة شبوة، وذلك فى إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التى تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء فى اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات وزع فريق الهيئة ضمن هذه الجولة من المساعدات 200 سلة غذائية متنوعة تزن 16 طنا، استهدفت الأسر المعوزة والمحتاجة وذوى الدخل المحدود فى منطقة الغيل، واستفاد منها 1100 فرد، وذلك للحد من مستوى العوز الغذائى وتوفير العيش الكريم للأهالي.

من جانبهم عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التى ستساهم فى التخفيف من معاناة الكثير من الأسر فى وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة نظرا لتردى الأوضاع الاقتصادية وانعدام فرص العمل وبالتالى مصادر الدخل لدى عدد كبير من أرباب الأسر فى عموم المحافظة.

جدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت منذ بدأ العام 2019م عدد 33.374 سلة غذائية، بمعدل 1917 طنا، استفاد منها 159.050 فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.