إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا في القدس الشرقية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الإثنين، وفجر الثلاثاء، 15 فلسطينيا في بلدة العيسوية، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، خلال عمليات دهم لمنازلهم.
وقالت مصادر محلية لوكال الخليج 365 إن قوات الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، سلمت 7 مواطنين آخرين، استدعاءات للتحقيق.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد صعّدت في الأشهر الأخيرة، من إجراءاتها ضد السكان في بلدة العيسوية.
واحتج السكان في الأسابيع الأخيرة على تصاعد حملات الاعتقال والمداهمة، وفرض الضرائب والتهديد بهدم منازل.
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