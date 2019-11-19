فلسطين تجري مشاورات بمجلس الأمن حول شرعنة واشنطن للاستيطان

قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

بدأت فلسطين، الثلاثاء، مشاورات مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لحشد "موقف دولي" مضاد لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الأخير بأن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، غير مخالف للقانون الدولي.

وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة، رياض منصور، في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة الخليج 365، إن بلاده تجري مشاورات مع ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، بدءا من العضو العربي (الكويت).

وأوضح إن مجلس الأمن سيعقد الاربعاء المقبل، جلسة حول القضية الفلسطينية.

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ولفت "منصور" إلى أن الموقف الأمريكي، بشأن الاستيطان سيكون محور النقاش في الاجتماع.

وبعث مندوب فلسطين، رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن (بريطانيا)، ورئيس الجمعية العامة، تتضمن موقف دولة فلسطين، بشأن تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة غير القانونية بشأن الاستيطان الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

والإثنين أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".

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