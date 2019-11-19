3 قيادات من طالبان غادروا إلى قطر إثر الإفراج عنهم

كابل / الخليج 365

أعلنت مصادر في حركة طالبان، الثلاثاء، إنّ 3 من قياداتها غادروا إلى قطر إثر الإفرج عنهم، الأسبوع الماضي، في إطار صفقة تبادل رهائن مع الحكومة الأفغانية.

وأوضحت أن أحد تلك القيادات هو أنس حقاني، الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني، نائب زعيم طالبان ورئيس شبكة "حقاني"، حسبما أفادت "أسوشيتيد برس".

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في السياق ذاته، أفادت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية بأن قيادات "طالبان" المفرج عنها غادروا إلى قطر، مساء الإثنين، وأنهم "سيبقون هناك قيد الإقامة الجبرية"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني الإفراج عن 3 من قيادات "طالبان" في إطار صفقة تبادل مشروطة بتحرير الحركة لرهينين اثنين أحدهما أمريكي والأخر أسترالي تحتجزهما "حقاني" منذ العام 2017.

والرهينتان الأجنبيتان هما الأمريكي كيفن كينغ (63 عاما) والأسترالي تيموثي ويكس (50 عاما)، وكانا يعملان بالجامعة الأمريكية في أفغانستان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.