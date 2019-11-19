كابل / الخليج 365
أعلنت مصادر في حركة طالبان، الثلاثاء، إنّ 3 من قياداتها غادروا إلى قطر إثر الإفرج عنهم، الأسبوع الماضي، في إطار صفقة تبادل رهائن مع الحكومة الأفغانية.
وأوضحت أن أحد تلك القيادات هو أنس حقاني، الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني، نائب زعيم طالبان ورئيس شبكة "حقاني"، حسبما أفادت "أسوشيتيد برس".
في السياق ذاته، أفادت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية بأن قيادات "طالبان" المفرج عنها غادروا إلى قطر، مساء الإثنين، وأنهم "سيبقون هناك قيد الإقامة الجبرية"، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني الإفراج عن 3 من قيادات "طالبان" في إطار صفقة تبادل مشروطة بتحرير الحركة لرهينين اثنين أحدهما أمريكي والأخر أسترالي تحتجزهما "حقاني" منذ العام 2017.
والرهينتان الأجنبيتان هما الأمريكي كيفن كينغ (63 عاما) والأسترالي تيموثي ويكس (50 عاما)، وكانا يعملان بالجامعة الأمريكية في أفغانستان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 قيادات من طالبان غادروا إلى قطر إثر الإفراج عنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.