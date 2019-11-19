"الجبهة"و"الجهاد" يدعوان لإنهاء الانقسام ردا على شرعنة واشنطن للاستيطان

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365-

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، الاثنين، إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، ردا على قرار واشنطن بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وقالت الجبهة في بيان وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه:" يجب معالجة الأوضاع الداخلية الفلسطينية بما ينهي الانقسام وصولاً لوحدة وطنية تعددية، تمكننا من مواجهة سياسات ومخططات الاحتلال وشريكته الإدارة الأمريكية التي لا تتوقف من أجل تصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية".

وأضافت:" الموقف الأمريكي الجديد يتطلب وقف أية أوهام لازالت تراود البعض في دور أمريكي يراهنون عليه في ما يُسمّى بعملية سياسية لحل الصراع".

بدورها، دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى عقد "لقاء وطني ينهي الانقسام ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال" .

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وطالبت بـ" موقف عربي موحد رافض لقرار واشنطن بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقالت إن القرار:" استعماري وعدائي، فاقد لأي شرعية، ودليل جديد على الوجه الأمريكي القذر في دعمها للاحتلال والإرهاب" .

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".

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