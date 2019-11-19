وظائف شاغرة في مستشفى الملك فهد

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عن وظائف هندسية وصحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.
وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومجمع الدمام الطبي، والتجمع الصحي الأول.
وأوضحت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مهندس كيميائي- مهندس ميكانيكي- أخصائي جودة التمريض وسلامة المرضى- أخصائي التطوير المهني- أخصائي إداري- أخصائي الأمن.
لمعرفة التفاصيل هنـــــــــــا.
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