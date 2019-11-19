إغلاق 7 مقاهي بـ #بلقرن

نورة الشهري أغلقت بلدية محافظة بلقرن ممثلة في إدارة صحة البيئة صباح يوم امس 7 مقاهٍ للشيشة , والمعسل في بلقرن لعدم تطبيق لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ أوضح ذلك رئيس بلدية بلقرن الأستاذ أحمد عوض البارقي، مبينا أنه تم تكليف مراقبي قسم صحة البيئة بالقيام بجولة رقابية تفتيشية على جميع مقاهي الشيشة والمعسل في المحافظة للتأكد من تطبيق الاشتراطات النظامية للمقاهي وأسفرت عن إقفال سبعة مقاهٍ ، ورصد عدد 8 مخالفات صحية , وأشار البارقي إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المقاهي المخالفة حسب الأنظمة والتعليمات انشر الخبر :

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