أبرز المباريات العالمية ليوم #الثلاثاء “19 نوفمبر”

الخليج - حسن القبيسي تقام اليوم عدة مباريات حيث تقابل ألمانيا إيرلندا الشمالية ، فيما تلاعب بولندا سلوفينا في تصفيات يورو2020 ، وتقابل السعودية الباغواي ، والبرازيل تلعب مع كوريا الجنوبية في أبرز المباريات الودية ، وفيما يلي أبرز مباريات الثلاثاء الـ 19 من نوفمبر : تصفيات يورو 2020 22:45 سلوفاكيا × أذربيجان 22:45 ويلز × المجر 22:45 ألمانيا × إيرلندا الشمالية 22:45 هولندا × إستونيا 22:45 إسكتلندا × كازاخستان 22:45 سان مارينو × روسيا 22:45 بلجيكا × قبرص 22:45 لاتفيا × النمسا 22:45 بولندا × سلوفينيا تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 12:00 النيبال × الكويت 13:30 ميانمار × مونغوليا 14:00 جزر المالديف × غوام 14:00 تركمانستان × سريلانكا 15:00 هونغ كونغ × كمبوديا 15:00 أوزبكستان × فلسطين 15:45 ماليزيا × إندونيسيا 16:00 فيتنام × تايلاند 17:00 العراق × البحرين 17:00 سوريا × الفلبين 17:00 أفغانستان × قطر 17:00 قيرغيزستان × طاجكستان 18:00 عمان × الهند 18:00 اليمن × سنغافورة 19:00 الأردن × تايبيه 20:00 لبنان × كوريا الشمالية تصفيات أمم أفريقيا 2021 16:00 بوروندي × المغرب 16:00 إثيوبيا × كوت ديفوار 19:00 موريتانيا × أفريقيا الوسطى 19:00 زامبيا × زيمبابوي 19:00 النيجر × مدغشقر 22:00 غينيا الإستوائية × تونس 22:00 ليبيا × تنزانيا مباريات ودية 13:25 اليابان × فنزويلا 16:30 البرازيل × كوريا الجنوبية 19:30 السعودية × بارغواي 20:00 الجبل الأسود × روسيا البيضاء 20:00 كرواتيا × جورجيا انشر الخبر :

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