للفشار فوائد كثيرة.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتبر الفشار من المقرمشات المحبوبة لدى الصغار والكبار لطعمه اللذيذ ورائحته الشهية، كما أن له فوائد كثيرة.



ويعرف الفشار بأسماء عدة (البوبكورن، الشامية أو البوشار، النفّيش، الفرّأخ).

ويعتقد الكثيرون أنه مضر بالصحة، إذ غالبا ما يرتبط اسمه بالأطعمة التي تؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول في الدم، الأمر الذي يدفع البعض للابتعاد عن تناوله، لكن خبراء الصحة يرون أن ذلك ليس صحيحا تماما. فالذرة من الحبوب المعروفة منذ قديم الزمان، وكانت تعد الغذاء الأساسي لدى بعض الحضارات مثل المايا والأنكا والأزتيك.

وتتميز الذرة بألوانها المختلفة. فهناك ذرة حمراء وأخرى سوداء، لكن الذرة الأكثر شهرة هي البيضاء والصفراء، ولها فوائد عدة:

1. مفيد للعيون: من المعروف أن الذرة الصفراء غنية بالكاروتينات وهي مواد مضادة للأكسدة، فضلا عن أن الذرة تحتوي على مادة لوتين وزياكسانثين المفيدة للعيون، وتساعد على حمايتها من مرض التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر وفقا لموقع "غيزوندهيات هويته".

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2. له فوائد مهمة لجهاز الهضم: الذرة غنية بالألياف ما يجعلها تعزز عملية الهضم السليم وتحافظ على الشعور بالشبع لفترة أطول. فضلا عن أن الغذاء الغني بالألياف يحد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

3. جيد للعظام: وفقا لموقع "غيزوندهايت تيبس" فإن الذرة تحتوي على كمية عالية من الفسفور والمعادن المفيدة للعظام وتعزز وظائف الخلايا في الجسم، كما أن الفشار غني بمعادن أخرى تحافظ على صحة العظام.

4. مصدر طبيعي للطاقة: الذرة غنية بمجموعة فيتامين "B"، بما في ذلك فيتامين "B3" و"B6" فضلاً عن حمض الفوليك والبانتوثنيك، ومن المعروف أن مجموعة فيتامينات "B" مفيدة لتنظيم الكثير من العمليات التي تتم في الجسم، فهي مفيدة لإنتاج الطاقة وتحفيز عمليات الأيض.

5. مضاد للسرطان: تحتوي الذرة على حمض الفيرليك، وهو حمض أثبتت الكثير من الدراسات قدرته على قتل خلايا سرطانية معينة وفقا لما أكده موقع "ديلي هيلث بوست" الأميركي.

6. بديل جيد للمقرمشات (سناكس) غير الصحية: يعد الفشار هو بديل جيد للمقرمشات غير الصحية، فالفشار مفيد وخالي من الغلوتين وغني بالألياف، وبالتالي يقلل من الرغبة في تناول مقرمشات أخرى.

7. لتخفيف الاكتئاب: يعرف فيتامين "B3" والمعروف أيضا باسم النياسين، بقدرته على تخفيف الاكتئاب، ما يجعل طبق الفشار غذاء للروح أيضا.

ولاشك أن تحضير الفشار أمر سهل جدا، لكن خبراء الصحة يؤكدون على أن أفضل طريقة للحصول على فشار صحي يمكن تناوله يوميا، يكون باستخدام زيت جوز الهند بدلا من الزيوت النباتية. وعلى أن أولئك الذين يعانون من مشكلة ارتفاع السكر استشارة الطبيب، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تناول الفشار أم لا.