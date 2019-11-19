كيف أنحف بدون رجيم؟.. 4 خطوات تساعدك في الإجابة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ثمة سؤال مشترك بين الإناث، هو الآتي: كيف انحف بدون رجيم؟ يعود السؤال سالف الذكر إلى صعوبة التقيّد بالحميات الغذائية القاسية التي تمنحهن الشعور الدائم بالجوع والحرمان، وغياب الوقت الكافي لممارسة التمرينات الرياضية بانتظام.



نقدم لكِ 4 خطوات تساعدك في الإجابة على: كيف انحف بدون رجيم؟

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1- أكثري من الحركة، أي يمكنك صعود السلالم عوضاً عن استخدام المصعد الكهربائي، أو ركن سيّارتك بعيداً عن المكان الذي تقصدينه، ممّا يجبرك على المشي ولو لبضع خطوات.

2- أدخلي البروتين (الألبان والأجبان والمكسّرات النيئة والسمك واللحم والدجاج) في وجباتك الرئيسة الثلاث، وذلك بهدف تسريع عمليّة الأيض في جسمك والحفاظ على العضل، في الوقت الذي يُساهم هذا العنصر في قطع شهيّتك.

3- احرصي على النوم بشكل متواصل كي تُريحي أعصابك، فمن ينامون أقلّ من 5 أو 6 ساعات في الليل يشعرون بالجوع في اليوم التالي وتشتدّ رغباتهم في تناول السكّر أكثر بالمقارنة بمن ينامون 6 أو 7 ساعات في الليل.

4- أضيفي الحرّ إلى أطباقك كونه يسرّع عملية إحراق السعرات بالجسم.