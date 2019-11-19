ما هي الطريقة للحصول على الشباب الابدي؟!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اكتشف فريق علمي من جامعات روسية بكتيريا تساعد في تحسين نوعية الحياة أي يمكن اعتبارها "إكسير الشباب".



يدرس فريق علمي _من ياقوتيا ونوفوسيبيرسك ويكاتيرنبورغ_ الأحياء المجهرية التي اكتشفت في دماغ الماموث المتجمد الذي عثر عليه في المنطقة القطبية.

وبينت التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية أن هذه البكتريا تحسن نوعية الحياة بصورة ملحوظة.

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ويشير هذا الاكتشاف الى أن العلماء الروس على عتبة اكتشاف "إكسير الشباب".

ويقول العلماء إن الأحياء المجهرية التي عثر عليها في دماغ الماموث (20 – 40 ألف سنة) والذي عثر عليه في ياقوتيا، والتي بقيت على قيد الحياة في درجات الحرارة السلبية، يمكن استخدامها في إعادة الشباب الى جسم الإنسان في ظروف درجات الحرارة المنخفضة.

يقول الدكتور فيكتور تشرنيافسكي، "إن سلالة البكتيريا المكتشفة إضافة الى أنها تعيش في ظروف درجات حرارة سلبية، فهي تحافظ على قدرتها على إفراز مواد بيولوجية منشطة، وهذا مهم جداً في مجالي الميكروبيولوجيا والبيوتكنولوجيا".

واختبرت هذه البكتريا فقط على الفئران، حيث تبين ازدياد نشاطها بصورة ملحوظة واتضح أن الفئران المتقدمة في السن أصبحت قادرة على الإنجاب.

وحسب رأي الخبراء يحتمل أن تكون نتائج اختبارها على الإنسان مماثلة لهذه النتائج.