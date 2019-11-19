شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيت جوز الهند له فوائد عديدة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يعتبر زيت جوز الهند من الزيوت المفضّلة لدى كثير من السيدات، فله استخدامات جمالية كثيرة للبشرة والشعر، حيث يعمل على علاج مشاكل البشرة، فضلاً عن أنّ رائحته جميلة.

زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية مثل حمض الكابريليك وحمض اللوريك وكلها ذات خصائص مطهرّة، وأيضاً غني بفتامين "أ"، كما أن له فوائد متعددة منها: 1- يرطب البشرة فيمكن استخدامه كمرطب يومي للجسم والوجه. 2- يستخدم كزيت للتدليك ويساعد على الاسترخاء. 3- يعالج حب الشباب حيث يعمل على توازن درجة الحموضة فى البشرة إلى جانب أنّ حمض اللوريك يعمل كمضاد للفطريات والبكتريا. 4- يمكن استخدامه فى شفاء عدوى القدم الرياضي ويساعد أيضاً في شفاء الجروح والحروق الطفيفة. 5- يقلّل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة لاحتوائه على مضادات للأكسدة. 6- يُستخدم فى إزالة المكياج بدلاً من المزيلات الصناعية حيث يُوضع كمية من الزيت على راحة اليد ويتم تدليكها جيداً ثم يُدهن به الوجه ثم يمسح الوجه بالمنشفة ويُغسل بالماء الدافئ. Advertisements 7- يساعد على تفتيّح المناطق الداكنة مثل الكوع والركبة وأسفل الإبط. 8- يلطف فروة الرأس ويقلّل الحكة بها ويغذي الشعر ويكسبه نعومه. 9- يعالج البثور التى تظهر على البشرة حيث يقتل البكتريا والجراثيم. 10- يساعد على فقدان الوزن، نظراً لقدرته الكبيرة على زيادة سرعة معدلّات حرق الدهون. 11- يحسّن من وظائف الدماغ ويحمي من مرض الزهايمر 12- يعزّز صحة القلب والشرايين وبالتالي يقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب. 13- يمكن استخدامه كمقشّر طبيعي للجلد عند خلطه مع السكر. 14- يهدئ من أعراض الصدفية والإكزيما والتهابات المفاصل. 15- زيت جوز الهند يساعد على نمو الأظافر وإطالة الرموش. 16- يعمل على ترطيب الشفاة.

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