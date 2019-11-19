انطلاق فعاليات «قمة المعرفة 2019»









اسماء السيد - دبي: انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات "قمة المعرفة 2019" في نسختها السادسة تحت شعار "المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة"، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبتوجيهات الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

يناقش خبراء وأكاديميون وصناع قرار من مختلف أنحاء العالم التحديات الإقليمية والدولية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية. وتعكس "قمة المعرفة 2019" في نقاشاتها الرؤية والسياسات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والاقتصاد، إضافة إلى السياحة والطاقة والغذاء والابتكار وغيرها من المجالات.

وتستعرض القمة دور الشباب في عملية التنمية المستدامة، وإدارة المعرفة كخطوة مهمة نحو تحقيقها. إلى جانب محاور التعليم كمسرّع للحلول المستدامة. وتطرح محور تمكين أصحاب الهمم كعناصر فاعلة في التنمية المستدامة، ودور النساء الرائدات في دعم الأخريات، إضافة إلى سبل تنمية المهارات في سوق العمل سريع التغير.

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إلى جانب ذلك، تتناول القمة عدداً من الموضوعات الاقتصادية، حيث تستكشف دور التجارة العالمية كمحرِّكٍ لبناء مجتمعات متكاملة، وسبل القضاء على الفقر، وبناء اقتصادات ديناميكية محورها الإنسان. كما تسلِّط القمة الضوء على تجربة دبي المستدامة، وتستعرض آفاق شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في مجالات التنمية المستدامة ونشر المعرفة.

وللمرة الأولى، تشهد القمة تنظيم "معرض المعرفة" الذي يطرح الخدمات والتقنيات المبتكرة والأبحاث بمجال الاستدامة في معظم القطاعات ولمختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص بالدولة. وتستضيف الفعالية "القمة السنوية السابعة للطاقة النظيفة"، التي ينظِّمها «مجلس صناعات الطاقة النظيفة» (CEBC)، وتناقش العديد من الموضوعات التي تركِّز على خريطة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واتجاهات كفاءة الطاقة، وأفضل الممارسات في هذا القطاع، إلى جانب التنقُّل الكهربائي والوقود البديل والابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة، وغيرها من الموضوعات.

كما تكرِّم قمّة المعرفة الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة؛ من الأفراد والمؤسَّسات من أنحاء العالم، ممَّن قدَّموا إسهامات وإنجازات معرفية جليلة للعالم أسهمت بشكل فعَّال في تعزيز مسارات نشر وإنتاج المعرفة في مختلف المجالات. كذلك تستعرض جلسات الحدث نتائج عام 2019 لمؤشر المعرفة العالمي للعام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تقديم أدوات موضوعية لرصد حالة المعرفة في مختلف دول العالم، وذلك بمشاركة عدد كبير من الحكومات والمؤسَّسات والهيئات الدولية، بهدف تقييم الأداء وتطوير الخطط التنموية لدول العالم.

