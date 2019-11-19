شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية بمحيط مطار دمشق الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر ميدانية سورية، فى تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية فى محيط مطار دمشق الدولى وأسقطت معظمها.

كانت وسائل إعلام سورية رسمية - حسب القناة - قد أفادت بسماع دوي انفجارات صباح اليوم /الثلاثاء/ قرب مطار دمشق الدولي.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض 4 صواريخ من قبل القبة الحديدية أطلقت من منطقة سوريا نحو إسرائيل، وقال

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت الصواريخ الأربعة، وتم إسقاطها فوق منطقة القنيطرة السورية في الجولان السوري، مؤكدا أنه لم يصل أي منها إلى إسرائيل.

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