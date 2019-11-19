شكرا لقرائتكم خبر عن المحتجون فى لبنان يقطعون كل الطرق لمنع انعقاد جلسة للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبنان.. نجح المتظاهرون اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، بقطع كل الطرق المؤدية إلى مجلس النواب اللبنانى فى وسط العاصمة اللبنانية لمنع انعقاد جلسة اليوم.

وحسب سكاي نيوز عربية، قوات الأمن اللبنانية حالت دون توجه المتظاهرين إلى ساحة البرلمان فى وسط بيروت.

وتأتى هذه التطورات بعد ساعات قليلة على بدء تدفق المتظاهرين اللبنانيين إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية، لقطع الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان، في محاولة لمنع انعقاد الجلسة التى كانت قد تأجلت الأسبوع الماضى إلى اليوم.

وكان رئيس مجلس النواب اللبنانى، نبيه بري، قد أعلن الأسبوع الماضي، وتحديدا في الحادي عشر من الشهر الجاري، تأجيل انعقاد المجلس من يوم 12 نوفمبر إلى اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، وذلك لدواع أمنية.

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وكان على جدول أعمال الجلسة، التى كانت مقررة الأسبوع الماضى، قوانين مهمة، قال بري إنها تشكل فى أغلبها مطالب شعبية يرفعها الحراك.

وفي مناطق أخرى من لبنان، قطع محتجون، طرقا عدة شمالي لبنان والبقاع ومناطق في جبل لبنان وسط دعوات لإعلان إضراب عام.

وكانت الاحتجاجات اللبنانية قد دخلت الأحد الماضي شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي استجابة لمطالب المحتجين.