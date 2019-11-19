شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. تحذيرات من سقوط أمطار رعدية فى السعودية والبحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار رعدية فى السعودية والإمارات والبحرين، وطالبت هيئة الأرصاد الجوية فى هذه الدول بتوخى الحيطة والحذر.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك على مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من منطقتى القصيم والمدينة المنورة، فى حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالى والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبى بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.



السعودية

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، غائما جزئيا مع تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر وتكاثر السحب الركامية تدريجياً مع المساء والليل غرباً لتمتد إلى مناطق متفرقة من الدولة مع صباح الأربعاء، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة تكون مصحوبة بالرعد والبرق أحيانا والرياح نشطة إلى قوية السرعة، مثيرة للغبار والأتربة تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية خاصة مع السحب.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 30 – 45 كم/ساعة، تصل إلى 70 كم/ساعة أحياناً.



الإمارات

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة، نهاراً.

كما توقعت أن يسود طقس بارد نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة، خلال ساعات الليل.

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وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 22° C والصغرى 16° C.



الكويت

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم الثلاثاء، فى مملكة البحرين سيكون غير مستقر مع تساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً، وأن الرياح شمالية غربية من 10 إلى 15 عقد وتصل من 17 إلى 22 عقدة ومع الهبات قد تصل إلى 35 عقدة أحياناً.

وحذرت الأرصاد من سقوط أمطار رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة، مطالبة من المواطنين توخى الحيطة والحذر.

درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 40%.



البحرين

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن حالة طقس اليوم، صحو إلى غائم جزئيا على معظم محافظات السلطنة، يتحول إلى غائم على محافظات مسندم والبريمى والظاهرة وشمال الباطنة وعلى جبال الحجر، مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد.