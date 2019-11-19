دراسة: الشيخوخة لا تقتصر على الشيب والتجاعيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عندما نتحدث عن الشيخوخة، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا شيئين اثنين: التجاعيد والشعر الأبيض.



لكن للشيخوخة علاماتٌ أخرى غير مألوفة قد نغفل عنها، نوردها لكم اليوم في هذا الموضوع، كي تكونوا على معرفة بها وكثيرٌ منها يبدأ عند الوصول لسن الأربعين، كما جاءت على موقع فوكوس الألماني:

-الإنكماش: يتعرض الإنسان لـ"الإنكماش" عند التقدم في السن، وتبدأ هذه الظاهرة عادةً بعد الأربعين، بحيث يبدأ المرء بفقدان ما معدله سنتيمتر واحد كل عشر سنوات. وبالتالي يصبح طول الشخص في الثمانين من عمره أقل عن طوله في الثلاثين بنحو 5 سنتيمترات، ويعود هذا الأمر لفقدان السوائل في الشيخوخة، خاصةً في فقرات العمود الفقري، إضافة إلى الوضع المنحني الذي تسبَبه هشاشة العظام عند الكثيرين.

-أذنان وأنف أكبر: يزيد حجم الأذنين والأنف مع التقدم بالعمر كما تشير دراساتٌ عدة، بحيث تكبر آذان الرجال والنساء في الطول والعرض ويرجع السبب في ذلك إلى تقلَص طبقة الدهون الرقيقة بين الجلد والغضاريف.

-كبر الأقدام: كما الأذنين والانف، فإن القدمين تشهدان زيادة في الكبر أيضاً بسبب تراخي العضلات والأربطة والأوتار، كما قد تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة عرض القدمين.

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-فقدان الخصر النحيف: هي مشكلةٌ تعاني منها معظم النساء خاصةً بعد انقطاع الطمث، ضمن تغيَرات أخرى تطرأ على صحتها وشخصيتها.

فمع التقدم في السن، تفقد المرأة كتلتها العضلية لتصبح أكثر سُمنةً حتى ولو لم يتغير نظامها الغذائي، أما السبب في فقدان الخصر النحيل فيعود إلى التغيرات في توزيع الدهون وانخفاض نسبة هرمون الإستروجين لديها ما يؤدي لتراكم الدهون خاصةً في منطقة البطن.

-توزيعٌ غير متساوي للشعر: فيما يعاني معظم الناس من سقوط الشعر عند التقدم في السن، فإن آخرين يعانون من زيادته في أماكن غير مرغوب بها، فالرجال مثلاً يشهدون زيادةً في نمو الشعر داخل الأذنين والأنف، في حين تعاني النساء عامةً من زيادة الشعر في منطقة الذقن وفوق الشفة العُليا.

-إصفرار الأسنان: على الرغم من العناية الدائمة بالأسنان لإبقائها سليمةً طوال الوقت، إلا أنها لا تسلم من سيطرة اللون الأصفر على الأبيض الناصع مع التقدم بالسن. والسبب في ذلك يعود للتلاشي البطيء والتدريجي للمينا البيضاء التي تعطي الأسنان لونها الأبيض.

-تغيير النظارة الطبية: مع التقدم بالسن، تتغير قدرة العين على التكيَف مع المسافات القصيرة، وبالتالي يستغني من بعانون من قصر النظر عن نظارتهم المعتادة. وتبدأ هذه العملية عادةً عند سن الأربعين، لتبدأ عدسة العين بفقدان القدرة على التكيَف مع المسافات القصيرة، وليُصاب معظم الناس بظاهرة طول النظر الشيخوخي، عندها يُضطرون لاستخدام نظارة خاصة بالقراءة.

-تراجع حاسة التذوَق: من علامات التقدم بالسن تراجع حاستي الشمَ والتذوق وكذلك تراجع الشعور بالعطش، وينجم عن ذلك قلة الشهية واعتماد خيارات غذائية سيئة، لذا يُنصح كبار السن بالتنويع في طعامهم والتدرَب على الشرب حتى ولو لا يشعرون بالعطش، لأن قلة الماء في الجسم تؤدي لمشاكل صحية خاصةً في القلب.

-تقلَص خلايا الدماغ: تشهد خلايا الدماغ تقلَصاً شديداً عند التقدم في العمر، ما يؤثر على الجزء الأمامي للدماغ بشكل أساسي وبالتالي على القدرات الذهنية الإدراكية المسؤولة عن التعلَم والتفكير والتذَكر.