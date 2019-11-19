دراسة: الصابون المقاوم للجراثيم قد يسبب السرطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بيّنت دراسات جديدة أجراها العلماء أن الصابون العادي لا يقل فاعلية عن الصابون المقاوم للجراثيم. وأن مادة التريكلوسان المقاومة للجراثيم التي تضاف إلى الصابون ومعجون الأسنان والشامبو والملابس والأثاث والأواني وحتى ألعاب الأطفال، يمكن أن تلحق ضرراً بصحة الإنسان.



واختبر العلماء الكوريون الجنوبيون مدى تأثير الصابون المقاوم للجراثيم على 20 نوعاً من الجراثيم.

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وأجروا تجارب على المتطوعين مقترحين عليهم استخدام نوعين من الصابون، أحدهما هو الصابون العادي، وثانيهما الصابون المقاوم للجراثيم الذي يحتوي على نسبة 0.3% من مادة التريكلوسان، وأجريت التجربة في ظروف درجة الحرارة 22 درجة مئوية و40 درجة مئوية.

لم ير العلماء أي فرق بين الذين غسلوا أيديهم بالصابون العادي والذين استعملوا الصابون المقاوم للجراثيم من حيث نسبة الجراثيم الباقية على أيديهم بعد غسلها.

كما ودلت الدراسة على أن مادة التريكلوسان بحاجة إلى 9 ساعات للقضاء التام على الجراثيم.

فيما يمكن أن تتسبب تلك المادة في الإصابة بمرض الحساسية والإخلال بتوازن الهرمونات في الجسم، أما التأثير طويل الأمد للتريكلوسان فيؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان كما أثبتت التجارب على الفئران.