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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تكشف.. هل يؤثر التدخين على الأسنان؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يواجه المدخنون خطر تساقط أسنانهم أكثر بمقدار ثلاثة أضعاف من غير المدخنين.
هذا ما توصل اليه علماء طب الأسنان في جامعة بيرمنغهام البريطانية بعد دراستهم ومتابعتهم لحالة 20 ألف شخص في عمر الشباب والشيخوخة.
وتبين من هذه الدراسة أن هذا العامل لا يتعلق بمستوى الدخل والتعليم والعناية بالصحة الشخصية وغير ذلك من العوامل، وأن احتمال فقدان الرجل المدخن للأسنان يزداد بمقدار 3.6 مرة مقارنة بغير المدخن (النساء 2.5 مرة).
ويؤكد العلماء على أن تأثير التدخين يرتبط بعدد السجائر التي يدخنها الإنسان، وكلما ازداد عددها يزداد هذا الاحتمال طرداً.
وتجدر الإشارة الى أن سبب تساقط الأسنان هو التسوس والتهاب اللثة المزمن.
كما ويساعد التدخين على تطور التهاب اللثة، وقد يكون هذا هو السبب في تضاعف تساقط أسنان المدخنين مقارنة بأقرانهم غير المدخنين.
ويقول الخبير توماس ديتريخ "بعد مضي بضع سنوات على ترك التدخين ينخفض هذا الاحتمال".
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