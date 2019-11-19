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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما لا تعرفه عن تمارين التنفس لإنقاص الوزن! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
هل سمعت عن تمارين التنفس لإنقاص الوزن و إليك تقنية التخسيس بالتنفسفعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن و تحسين عملية التمثيل الغذائي ، غالباً ما نركز علي تخفيف كميات الغذاء و المكملات الغذائية و نتجاهل طريقة مميزة و فعالة في إنقاص الوزن و هي تمارين التنفس لإنقاص الوزن و ذلك لأن التنفس يلعب دور رئيسي في فقدان الوزن و عملية التمثيل الغذائي .
و يذكر الأخصائين بأن عند تحديد 15 دقيقة يومياً في التنفس يساعد في حرق دهون الجسم و يساعد في فقدان الوزن الزائد . و ذلك لأن الأوكسجين عندما يصل إلي الدهون يقسمها إلي ثاني أكسيد الكربون و يعمل الدم علي نقل ثاني أكسيد الكربون إلي الرئتين و بذلك يتم التخلص منها و التأثير علي تقليل ضغط الدم و زيادة معدل حرق دهون الجسم و بذلك تعمل علي إنقاص الوزن . قومي بإضافة أي من تمارين التنفس التالية في روتينك اليومي
التخسيس-بالتنفس
التخسيس بالتنفس تمارين التنفس لإنقاص الوزن
التنفس العيق مع الإسترخاء :
زفر كل الهواء من رئتيك .
إستنشاق الهواء ببطئ لمدة 6 ثواني .
عمل زفير للهواء لمدة 5 ثواني .
إذا كنت لا تشعر بالإسترخاء يمكنك تعديل وضعية جلوسك .
يمكنك تكرار هذه الخطوات لمدة 5 مرات .
عند الشعور بالتوتر و القلق يمكنك ممارسة هذه الخطوات للشعور بتحسن .
التنفس العميق للطاقة :
قوم بعمل زفير للتخلص من كل الهواء الموجودة في رئتيك .
إستنشاق الهواء ببطئ لمدة 6 ثواني .
قم بحبس انفاسك لمدة 8 ثواني .
تكرار هذه الخطوات 10 مرات في الصباح أو أي وقت تفضله طوال اليوم للإستفاده منها لزيادة الطاقة ، و يمكنك ممارسة هذا التمرين سواء كنت جالس أم واقف .
التنفس بالانف :
البدء بالجلوس في وضع مستقيم و مفرود .
زفر كل الهواء من رئتيك.
قم بوضع إصبعك علي إحدي فتحات الأنف و التنفس و إستنشاق الهواء لمدة 6 ثواني .
إخراج الهواء لمدة 5 ثواني .
تبديل فتحه الأنف .
تكرار هذه العملية 10 مرات .
بعدها الإسترخاء و التنفس بشكل عادي .
التنفس لتحسين عملية الأيض :
الجلوس بوضع مستقيم و القبص علي يديك جيداً .
زفر كل الهواء الموجود من رئتيك .
إستنشاق الهواء ببطئ عن طريق الأنف لمدة 6 ثواني .
عمل زفير الهواء مرة أخري و لمدة 50 زفير .
الإسترخاء و التنفس بشكل طبيعي .
يمكنك القيام بذلك عند الجلوس علي ركبتيك أو الجلوس في الوضع المريح لك .
التنفس بطريقة اخري :
الجلوس و وضع ركبتيك بجانب بعضهم و ضمهم بين يديك .
زفر كل الهواء من رئتيك و العمل علي رفع البطن جيداَ مع الزفير .
الإستمرارعلي هذا الوضع لمدة 10 ثواني .
بعدها التنفس ببطء و تكرار ذلك .
يمكنك القيام بذلك لمدة 5 دقائق كل يوم .
يمكنك تجربة تمارين التنفس بسهولة كأحد الطرق السهلة لإنقاص الوزن ، حيث أنها يمكن أن تحدث تأثير عظيم علي صحتك و تزيد من الطاقة فهو من الطرق التي لا تتطلب منك أي مجهود و وقت علاوة علي ذلك فهي تزيد من الشعور بالإسترخاء و التخلص من القلق.
كانت هذه تفاصيل خبر ما لا تعرفه عن تمارين التنفس لإنقاص الوزن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.