شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما لا تعرفه عن تمارين التنفس لإنقاص الوزن! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هل سمعت عن تمارين التنفس لإنقاص الوزن و إليك تقنية التخسيس بالتنفسفعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن و تحسين عملية التمثيل الغذائي ، غالباً ما نركز علي تخفيف كميات الغذاء و المكملات الغذائية و نتجاهل طريقة مميزة و فعالة في إنقاص الوزن و هي تمارين التنفس لإنقاص الوزن و ذلك لأن التنفس يلعب دور رئيسي في فقدان الوزن و عملية التمثيل الغذائي .



و يذكر الأخصائين بأن عند تحديد 15 دقيقة يومياً في التنفس يساعد في حرق دهون الجسم و يساعد في فقدان الوزن الزائد . و ذلك لأن الأوكسجين عندما يصل إلي الدهون يقسمها إلي ثاني أكسيد الكربون و يعمل الدم علي نقل ثاني أكسيد الكربون إلي الرئتين و بذلك يتم التخلص منها و التأثير علي تقليل ضغط الدم و زيادة معدل حرق دهون الجسم و بذلك تعمل علي إنقاص الوزن . قومي بإضافة أي من تمارين التنفس التالية في روتينك اليومي

التخسيس-بالتنفس

التخسيس بالتنفس تمارين التنفس لإنقاص الوزن

التنفس العيق مع الإسترخاء :

زفر كل الهواء من رئتيك .

إستنشاق الهواء ببطئ لمدة 6 ثواني .

عمل زفير للهواء لمدة 5 ثواني .

إذا كنت لا تشعر بالإسترخاء يمكنك تعديل وضعية جلوسك .

يمكنك تكرار هذه الخطوات لمدة 5 مرات .

عند الشعور بالتوتر و القلق يمكنك ممارسة هذه الخطوات للشعور بتحسن .

التنفس العميق للطاقة :

قوم بعمل زفير للتخلص من كل الهواء الموجودة في رئتيك .

إستنشاق الهواء ببطئ لمدة 6 ثواني .

قم بحبس انفاسك لمدة 8 ثواني .

تكرار هذه الخطوات 10 مرات في الصباح أو أي وقت تفضله طوال اليوم للإستفاده منها لزيادة الطاقة ، و يمكنك ممارسة هذا التمرين سواء كنت جالس أم واقف .

التنفس بالانف :

البدء بالجلوس في وضع مستقيم و مفرود .

زفر كل الهواء من رئتيك.

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قم بوضع إصبعك علي إحدي فتحات الأنف و التنفس و إستنشاق الهواء لمدة 6 ثواني .

إخراج الهواء لمدة 5 ثواني .

تبديل فتحه الأنف .

تكرار هذه العملية 10 مرات .

بعدها الإسترخاء و التنفس بشكل عادي .

التنفس لتحسين عملية الأيض :

الجلوس بوضع مستقيم و القبص علي يديك جيداً .

زفر كل الهواء الموجود من رئتيك .

إستنشاق الهواء ببطئ عن طريق الأنف لمدة 6 ثواني .

عمل زفير الهواء مرة أخري و لمدة 50 زفير .

الإسترخاء و التنفس بشكل طبيعي .

يمكنك القيام بذلك عند الجلوس علي ركبتيك أو الجلوس في الوضع المريح لك .

التنفس بطريقة اخري :

الجلوس و وضع ركبتيك بجانب بعضهم و ضمهم بين يديك .

زفر كل الهواء من رئتيك و العمل علي رفع البطن جيداَ مع الزفير .

الإستمرارعلي هذا الوضع لمدة 10 ثواني .

بعدها التنفس ببطء و تكرار ذلك .

يمكنك القيام بذلك لمدة 5 دقائق كل يوم .

يمكنك تجربة تمارين التنفس بسهولة كأحد الطرق السهلة لإنقاص الوزن ، حيث أنها يمكن أن تحدث تأثير عظيم علي صحتك و تزيد من الطاقة فهو من الطرق التي لا تتطلب منك أي مجهود و وقت علاوة علي ذلك فهي تزيد من الشعور بالإسترخاء و التخلص من القلق.