لهذا السبب.. يستيقظ الناجحون مبكراً!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال سيدنا عمر بن الخطاب من “إن في البكور بركة”. عندما تقوم بالكثير من الأعمال سوف تجد نفسك تشتكي من عدم وجود الوقت الكافي لكي تستطيع التعامل مع الكم الهائل من الأعمال حولك. وعادة ما تكون المطلوب منك في الصباح قليل ممن حولك لذلك يجب ان تستغل هذا الوقت وطاقته العالية فهو قد يكون المفتاح لزيادة إنتاجك.



فوائد الإستيقاظ مبكراً:

1. التعرض لتشتت الإنتباه يكون أقل بكثير من باقي الأوقات خلال اليوم. الكثيرين ممن يقومون بأعمال المستقبل يشعرون أن يومهم يمتلئ بالأعمال الضرورية بسرعة وإن إنتظرت حتى المساء أو وقت الظهيرة لكي تقوم بأعمالك سوف تجد أن وقتك يضيع بدون أن تقوم بشئ مفيد ولن تقوم بما تريد

2. تمتلك إرادة أقوى في الصباح. فالإرادة مثل العضلات تتعب كلما إستهلكت منها طوال اليوم. فطوال اليوم تصدر القرارات وتتعامل مع أنواع مختلفة من البشر مما يجعلك تستنفد الكثير من قواك الذهنية والإرادية حتى تصل إلى أقل مستوى منها أخر اليوم

3. الصباح يعطيك القدرة على أن تكون أكثر إيجابية. حيث أنه إن إستيقظت متأخرًا من النوم ووجدت أنه قد فاتك الكثير لتقوم به سوف تبدأ يومك بداية خاطئة وتشعر بعدها بالفشل والإحباط وتتحدث طول اليوم بسلبية

إن كنت ممن لا يستطيعون الإستيقاظ مبكرًا ننصحك باتباع الخطوات التالية:

1. إبقِ خططك تحت المراجعة باستمرار:

كل أسبوع يجب أن تنظر إلى خططك في إستخدام الوقت وكيف تقوم بهذا وإيجاد الحلول التي يجد أن تسد الثغرات في ضياع الوقت

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2. تخيل صباحك:

تخيل كيف يكون يومك مع إضافة بعض الساعات الثمينة والتي يمكنك إستغلالها بالقراءة في كتاب أو الجرائد أو القيام ببعض التمارين الرياضية كما يجب أن تدفع نسك للنهوض من الفراش حيث أنه إن لم يكن لديك سبب مقنع فلن تنهض من نومك.

3. خطط لصباحك:

بمجرد أن إتخذت القرار بالإستيقاظ مبكرًا يجب أن تقوم بالتخطيط لكيفية إستغلاله ومن المفضل أن تقوم باستغلاله في بعض التمارين الرياضية مع بعض التمارين التي تعزز من قدراتك الذهنية مثل القراءة.

4. قم بتنمية موهبتك ببطء:

من المفضل أن تستيقظ بعض الدقائق قبل موعدك المعتاد وتقوم ببعض المواهب التي تحب أن تقوم بها كي تعزز من روحك وتقوي من إرادتك للخروج من نومك والنهوض من سريرك.