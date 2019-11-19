تعرف على الفوائد الصحية للسمسم!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يضفي السمسم على الطعام مذاقاً لذيذاً حيث يدخل في إعداد الكثير من المأكولات الشّعبية الشهيرة في الدول العربية، كما أنّه يُستخدم لتزيين الكعك والفطائر والعديد من أصناف الخبز والحلويات.



وتتميز بذور السمسم المحمّصة بفوائده الصحية المتعددة وقدرتها على علاج كثير من الأمراض، نظراً لغناها بالعديد من الفيتامينات، فهي مصدر جيد "للمنغنيز، والماغنيسيوم، والكالسيوم، والفوسفور، والحديد، والزنك، والموليبدينوم، والسيلينيوم، والنحاس"، كما أنّها غنية بالزيوت النباتية غير المشبعة المفيدة، كمصادر بديلة للدهون تُغني عن تناول الدهون المشبعة من المصادر الحيوانية، ولها العديد من الفوائد الصحية ومنها:

- السمسم يعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، لاحتواء البذور على مركّبات الفايتوسيترولات، الأمر الذي يقلّل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتصلّب الشرايين.

- تُحسّن بذور السمسم عمل الجهاز الهضمي وتطهّره وتطرد السموم منه، كما تسرّع عملية الهضم وتليّن الأمعاء وتكافح الإمساك.

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- يضبط السمسم نسبة السكر في الدم، كما يُزيد من فعالية أدوية السكر في الجسم، مما يجعل بذور السمسم المحمّصة ذات فعالية في علاج مرض السكري.

- يخفّض ضغط الدم المرتفع، ويخفّف الشعور بالإجهاد العام والتعب المُزمن، لأنّه أحد المكونات الطبيعية لبذور السمسم هي الببتيدات والتي لها قدرات فعّالة لخفض الضغط المرتفع.

- يحتوي السمسم على مادة الليجنين القابلة للذوبان في الدهون، والتي تمت دراسة تأثيرها لمنع انتشار ونمو الخلايا السرطانية والوقاية من الإصابة بالأنواع المختلفة للسرطان ومنها سرطان الدم، سرطان القولون، سرطان الثدي، سرطان البروستاتا، سرطان الرئة، سرطان البنكرياس.

- يُستخدم زيت السمسم كغرغرة للفم لعدة مرات للوقاية من تسوّس الأسنان، نزيف اللثة، جفاف الحلق، التخلّص من رائحة الفم، وتقوية الأسنان واللثة والفك. كما أنّه يعمل على منع تراكم البكتيريا العقدية التي تعمل على تكوّن طبقة البلاك على الأسنان.

- يمنع شيخوخة البشرة وظهور التجاعيد فيها، لاحتواء البذور على مضادات الأكسدة، حيث تزيد بذور السمسم من نضارة البشرة وليونتها ورطوبتها وتبقيها بمظهر شاب، وتقلّل من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد، كما تعزّز إنتاج الكولاجين اللازم للبشرة، وتُجدّد خلايا البشرة التالفة.

السمسم يُحسّن صحة الشعر، ويزيد كثافته وتماسكه ويمنع تساقطه، كما يعالج فروة الرأس ويُزيل القشرة، ويعدّل إفرازات الغدد الدهنية.