في دقيقتين.. طريقة مثالية ليبقى حمّامك نظيفاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اليك الطريقة التي تجعلين فيها حمامك نظيفاً كحمامات الفنادق وذلك بدقيقتين من الجهد فقط يومياً:



أولاً دعوني أخبركم أنكم بحاجة لتنظيف الحمّام مرّة واحدة في الأسبوع تنظيفاً كاملاً وبعدئذٍ يمكنكم أن تعتمدوا الخطة التالية في الأيام الستة المتبقّية.

- خفّفوا من الأشياء المتراكمة في الحمام

- ضعوا في خزانة الحمّام زجاجة رشّاشة تملؤون نصفها بالخلّ الأبيض وربعها بالماء والربع المتبقّي من سائل التنظيف الذي تستعملونه عادة

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- خصّصوا بعض المناشف أو الفوط الصغيرة للتنظيف

والآن إليكم الخطّة السريعة:

1. في الصباح بعد أن يخرج الأولاد من البيت أو ينتهوا من النظافة الصباحيّة مرّي بسرعة بالسائل الذي حضّرته سابقاً والفوطة النظيفة على أسطح الحمام بسرعة. ابدأي من الأقل اتساخاً إلى الأكثر اتساخاً. رشّي السائل وامسحيه بالفوطة. انتهى الأمر.

2. كلما دخلت الحمّام ألقي نظرة سريعة عليه فإذا رأيت أي شائبة رشّيها بالسائل وامسحيها بسرعة.

هذا التنظيف لا يتطلّب منك سوى دقيقتين وسيبقى حمّامك دائماً نظيفاً كالثلج.