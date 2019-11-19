رويترز: وصول 3 من قادة طالبان لقطر ضمن عملية مبادلة برهينتين غربيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر من حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة من قادة الحركة، هم جزء من عملية مبادلة سجناء برهينتين غربيين تحتجزهما الحركة، وصلوا قطر.
وقالت المصادر المطلعة على عملية التبادل، أحدها فى قطر مقر القيادة السياسية لطالبان، إن الرهينتين الأمريكى كيفن كينج والأسترالى تيموثى ويكس، وكلامها أستاذ فى الجامعة، سيُطلق سراحهما فى وقت لاحق اليوم.
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