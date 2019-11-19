شكرا لقرائتكم خبر عن جهود دبلوماسية سعودية لتعزيز التعاون مع الشؤون الإنسانية فى الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والسفير عبد الله بن يحيى المعلمى، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، مع مارك لوكوك، وكيل أمين عام ‫الأمم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ "أوتشا" وذلك بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تناول الاجتماع التعاون الوثيق والمثمر بين ‫المملكة العربية السعودية وأوتشا فى مختلف المجالات الانسانية والاغاثية، وجهود المملكة الانسانية الدولية خاصة فى ‫اليمن، وسبل تعزيز هذه الجهود.

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وتطرق الاجتماع لآلية الاستفادة من الدعم المالى الذى تقدمت به المملكة لدعم برامج أوتشا الإغاثية فى اليمن بقيمة نصف مليار دولار، ومدى مساهمته فى رفع المعاناة الانسانية عن الشعب اليمنى الشقيق.