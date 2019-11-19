شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. مقتل شخصين وإصابة آخرين فى هجوم مسلح بالديوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى فى العراق، بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، فى هجوم مسلح بمحافظة الديوانية. ووفقا لقناة "السومرية نيوز"، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار باتجاه أحد المقاهى فى محافظة الديوانية، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين بجروح. Advertisements وأضاف المصدر، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب والجثتين إلى الطب الشرعى، فيما فتحت تحقيقا فى ملابساته.

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