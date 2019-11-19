عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهجمات الإلكترونية على المستشفيات تتسبب فى 36 حالة وفاة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365

كشفت دراسة حديثة أن الهجمات الإلكترونية لا تؤدي فقط إلى إحداث الفوضى فى أنظمة المستشفيات، بل إنها تعطل عملية الرعاية، عن طريق التسبب في استجابة أبطأ لمرضى القلب الحرجين.



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وتوصلت الدراسة الجديدة إلى أن المؤسسات التى تتعرض لخرق البيانات أو هجوم برمجيات الفدية، تحتاج إلى لمدة 2.7 دقيقة إضافية للرد على مريض مصاب بنوبة قلبية مشتبه بها، ونتيجة لهذا التأخير أظهرت البيانات أن هناك 36 حالة وفاة إضافية لكل 10000 نوبة قلبية تحدث كل عام.

وقام فريق من كلية أوين للدراسات العليا بجامعة فاندربيلت بإلقاء نظرة على انتهاكات بيانات الرعاية الصحية من المستشفيات، ووجد الفريق أن 10 بالمائة على الأقل من أكثر من 3000 مستشفى معتمد فى قائمة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) أصيبوا بنوع من الهجوم الإلكترونى.

ووجد الباحثون أن جهود علاج الخرق ارتبطت بتدهور توقيت الرعاية ونتائج المرضى.