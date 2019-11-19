شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: سماع دوى انفجارات بالقرب من مطار دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، بسماع دوى انفجارات بالقرب من مطار دمشق. فيما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية جنوب البلاد، وأسقطت عددا من الصواريخ يرجح أنها إسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولى. Advertisements

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