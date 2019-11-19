العاهل السعودي وولي العهد يعزيان في وفاة سلطان بن زايد









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد برقيتا عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في برقيته: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها،: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

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كما بعث العاهل السعودي وولي العهد برقيات مماثلة لكل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات.

كانت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات قد أعلنت في بيان في وقت سابق عن وفاة الشيخ سلطان بن زايد قائلة:"بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الاثنين.