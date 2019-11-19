شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة دبى تحيل عصابة باكستانية لمحكمة الجنايات بتهمة سرقة سيارات مهملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت النيابة العامة فى دبى، عصابة باكستانية مكونة من 6 أفراد إلى محكمة جنايات دبى حضورياً باستثناء رئيس العصابة الذى تمكن من الفرار، وذلك بتهمة سرقة المركبات المهملة.

ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية، تتضمن لائحة الاتهام تنفيذ 10 عمليات سرقة، كان آخرها لمركبة بقيمة 30 ألف درهم.

وقال شاهد من شرطة دبى، مختص بجمع الاستدلالات وضبط المتهمين والتحقيق معهم والتفتيش، إنه ورد فى أبريل الماضى بلاغ من العمليات عن سرقة مركبة.

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وأضاف أنه وردت معلومات موثوقة المصدر خلال التحرى، تفيد بتشكيل المتهم الرئيس الهارب عصابة لسرقة المركبات يتمثل أسلوبها الإجرامى باختيار الرأس المدبر السيارات المستهدفة، ثم فتح باب السيارة بواسطة سلك عبر نافذة المركبة، وكسر صندوق قفل المفاتيح، والتوجه به إلى أحد المحال فى صناعية إمارة مجاورة لنسخ مفتاح، وبعد تشغيل المركبة يتم بيعها لمحل متخصص يفككها بالكامل ويبيعها كقطع ويصدرها خارج الدولة.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين على ذمة البلاغ المذكور، وبسؤالهم عن الواقعة أقروا من دون ضغط أو إكراه بارتكابهم العديد من السرقات.