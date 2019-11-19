شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. الأمن الوطنى يوقف ثمانية أفارقة حاولوا اجتياز الحدود التونسية الليبية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزارة الدفاع التونسية، فى بيان، أنه تم تسليم هذه العناصر إلى فرقة الحرس الحدودى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.
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