شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. الأمن الوطنى يوقف ثمانية أفارقة حاولوا اجتياز الحدود التونسية الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت قوات الأمن التونسية، فى المنطقة الحدودية العازلة بالشوشة جنوب شرق البلاد، ثمانية أشخاص من جنسيات إفريقية دون وثائق هوية كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية فى الاتجاهين بطريقة غير شرعية.

وأوضحت وزارة الدفاع التونسية، فى بيان، أنه تم تسليم هذه العناصر إلى فرقة الحرس الحدودى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.