- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملكة جمال السجينات.. مسابقة لتأهيل نزيلات البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ملكة جمال السجينات.. مسابقة لتأهيل نزيلات البرازيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الخليج 365
نظم سجن "تالافيرا بروس"، في منطقة بانجو غرب ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، النسخة الـ14 من مسابقة ملكة جمال السجن.
وحصدت النزيلة جينيفر دي أوليفيرا، لقب هذا العام، وحصدت فريسة ديبورا موريرا دوس سانتوس، وناتاليا فيريرا ناسيمنتو، المركزين الثاني والثالث.
وقالت ملكة جمال سجن تالافيرا: "لم أكن أتخيل أنني سأكون في المراكز الثلاثة الأولى، أنا سعيدة جدا لفوزي بلقب ملكة جمال السجن، وأفكر الآن في تنفيذ مدتي هنا، وبدء حياة جديدة عندما أخرج"، كما كانت أسرتها ضمن حاضرين العرض.
وحضر نزلاء السجن بملابسهم العادية، وأثناء التحضير للمسابقة، تم إجراء بروفات على مسرح المسابقة، واختبار الأزياء، واختبار الماكياج وتصفيفة الشعر.
ووفقا للأمانة العامة للدولة لإدارة السجون (Seap)، فالهدف من المسابقة، التي تجري منذ عام 2004، هو تقدير جمال الإناث، وتشجيع احترام الذات وتعزيز الاندماج بين السجينات.
وتحدث مدير السجن راكيل تومي، قائلا: "لقد تجاوزت مسابقة هذا العام توقعاتي، كان لدينا مجموعة من 60 مشاركة".
وتابع: "كان من دواعي سرورنا أن نرى التكامل بينهم والنتيجة النهائية، وكان حفلا جميلا".
كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال السجينات.. مسابقة لتأهيل نزيلات البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.