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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. فساتين زفاف اثنين فى واحد للعروسة المترددة
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الخليج 365
عند اختيار فستان الزفاف كثيرًا ما تشعر العروس بأنها غير قادرة على اتخاذ القرار وتشعر بالتردد بين أكثر من شكل فستان كانت تحلم بارتدائه فى يوم العمر. ونظرًا لأن تكلفة فستان الزفاف تكون باهظة فعلى الأغلب لا تتمكن كل عروس من ارتداء أكثر من فستان فى حفل زفافها.
من أجل هذه الحيرة ابتكرت تريش بينج، مصممة الأزياء النيوزيلندية، فكرة فستان زفاف يمكن ارتداؤه بطريقتين مختلفتين، مستفيدة من الاتجاه المتزايد للعرائس اللائى يرتدين فساتين متعددة فى يوم زفافهن.
ابتكرت المصممة النيوزيلندية للعرائس تريش بينج 11 نمطًا فريدًا لفستان زفاف يمكن ارتداؤه بطريقتين، مع كل تصميم يتميز بنسيج أبيض عادي من جانب وطبقة وردية شاحبة من الدانتيل على الجانب الآخر، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
يمكن تغيير الفساتين من خامة إلى أخرى عن طريق فتح اثنين من "السوستة" المخيطة يدويًا والتى تنحدر من جانبي الثوب.
استلهمت بينج، التى صنعت فساتين زفاف مخصصة للمشاهير بما فى ذلك نجمة الواقع كريستين كافالاري، لتصميم المجموعة بعد التحدث مع عميلة لا تستطيع أن تقرر بين الاستايل الكلاسيكى المنمق أو الحديث.
وقالت بينج لصحيفة ديلي ميل أستراليا: "لقد ظهرت فكرة الثوب العكسي بعد أن لم تتمكن إحدى عرائسي المخصصة من الاختيار بين فستان من الدانتيل أو فستان عادي، لكنها كانت تعرف بالضبط ما هو التصميم الذى تريده".
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