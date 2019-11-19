عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل تطلق وظيفة الترجمة بتطبيق الخرائط Maps

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365

أطلقت شركة جوجل وظيفة الترجمة في تطبيق الخرائط جوجل Maps خلال الأسابيع القليلة المقبلة من أجل تسهيل التنقل على المستخدم أثناء السفر خارج البلدان.

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ولتشغيل هذه الوظيفة الجديدة أوضحت الشركة الأمريكية أنه يتعين على المستخدم الضغط على أيقونة السماعة الموجودة بجانب العنوان أو اسم المكان، وعندئذ سيقوم التطبيق بنطق هذا الاسم بصوت عالٍ، فمثلًا إذا كان المستخدم في اليابان ويرغب في الاستفسار من السكان المحليين عن طريق الوصول إلى أحد المعالم السياحية، ولا يعرف كيف يُنطق هذا الاسم في اللغة المحلية.

وأكدت شركة جوجل أن وظيفة النطق تتعرف تلقائيًا على اللغة، التي يعتمدها المستخدم في هاتفه الذكي، وبالتالي يلاحظ التطبيق ما إذا كان المستخدم يحتاج إلى المساعدة في ترجمة أسماء الأماكن السياحية، ويتم إظهار أيقونة السماعة بجوار أسماء المعالم السياحية.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن الوظيفة الجديدة بتطبيق الخرائط تعتمد على خدمة ترجمة جوجل الحالية، والتي يتم ربطها بخدمة الخرائط Maps.