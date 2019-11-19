سلطان يضع حجر الأساس لواحة التكنولوجيـا والابتكـار «منطقة حـرة»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
وضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أمس، حجر الأساس لواحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة»، وذلك في منطقة منازل بمدينة الشارقة، والواقعة على طريق خورفكان، بمساحة تقدر بقرابة 963 ألف متر مربع.
وتعتبر واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار هيئة منطقة حرة مملوكة بالكامل لجامعة الشارقة، وكان قد صدر بها المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2019 بشأن إنشائها.
وتهدف واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار إلى إجراء البحوث العلمية التطبيقية لإنتاج تقنيات وابتكارات جديدة، من خلال توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتنمية المشاريع الاقتصادية المعرفية.
حضر وضع حجر الأساس الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والمهندس صلاح بن بطي المهيري المستشار في دائرة التخطيط والمساحة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة ونواب مدير الجامعة.
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