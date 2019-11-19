سلطان يشهد بدء مؤتمر الشارقة الدولي للطاقة المستدامة والمتجددة

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شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أمس، بمجمع الكليات الطبية والصحية بالجامعة، انطلاق أعمال مؤتمر الشارقة الدولي للطاقة المستدامة والمتجددة لحماية البيئة الثاني عشر، بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الهندسة والطاقة المتجددة من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية.

ويبحث المؤتمر، الذي يقام على مدار 4 أيام، أحدث التطورات في مجالات الطاقة الشمسية بشقيها الحراري والكهربائي، وطاقة الرياح، والطاقة المتولدة من أمواج البحار، والطاقة المتولدة من إعادة التدوير، والتطورات الحديثة في مجال السيارات الكهربائية ومجال النقل، إضافة إلى مناقشة عدد من التشريعات والقوانين العالمية المتعلقة بتشجيع الاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة.

بدأ حفل الانطلاق بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها مدير الجامعة الدكتور حميد مجول النعيمي كلمة، ثمن فيها رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة لفعاليات مؤتمر الشارقة الدولي للطاقة المستدامة والمتجددة لحماية البيئة الذي يعقد في دورته الثانية عشرة.

وأشار النعيمي إلى ما حققته جامعة الشارقة من إنجازات في مجالات الطاقة المستدامة والتكنولوجيا، حيث فازت الجامعة هذا العام بالمركز الأول بين جامعات الدولة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة للاستدامة، حسب تصنيف منظمة التايمز لتصنيف الجامعات على المستوى العالمي، وفي المركز ال (200) من جامعات العالم لهذا البرنامج، كما فازت بالمركز الثاني بالهندسة والتكنولوجيا على مستوى الجامعات العاملة على أرض الدولة، حسب تقييم المنظمة العالمية نفسها ليتقدم موقعها على مستوى جامعات دول العالم أجمع إلى المركز ال (400).

وأوضح أن إحدى التوصيات التي صدرت عن دورة سابقة من دورات هذا المؤتمر أقرت بأن يكون عام 2050م هو العام الذي يصل به كثير من دول العالم إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100 %، وتوصية أخرى بالتشجيع على استخدام الاقتصاد الدائري، والذي سيسهم في إنتاج الطاقة من المواد المستهلكة.

وعبر الدكتور هنريك لوند رئيس تحرير مجلة الطاقة العالمية، جامعة البورغ بمملكة الدنمارك، عن فخره واعتزازه بأن يكون من المشاركين في المؤتمر الثاني عشر للطاقة المتجددة المستدامة وحماية البيئة الذي يسهم بشكل مهم في دعم الجانب العلمي في موضوع الطاقة المتجددة والمستدامة، مبيناً أن العالم اليوم يواجه تحديات حقيقية من حيث التغير المناخي، ودور العلماء والمختصين هو تقديم الدعم والمعرفة للمجتمع المحلي والدولي وتطوير التقنية للمساهمة في إيجاد حلول للتحديات المحيطة.

وفي كلمة للدكتور عبد الغني العلبي رئيس قسم هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة، بين أن جامعة الشارقة استحدثت العديد من مراكز ومجموعات البحث المتعلقة بموضوع الطاقة المتجددة وإدارتها وتخزينها، حيث تضطلع هذه المجموعات بالبحث والتطوير لمواكبة ما يجري في هذا المجال عالمياً.

ونوه بالتطور السريع الذي شهده قسم هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة بجامعة الشارقة، الذي أصبح في طليعة الأقسام الهندسية، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى العالمي، موضحاً أن النتاج العلمي للعام الدراسي 2018-2019 بلغ 140مقالة علمية في أهم مجلات البحث العلمي المصنفة (بسكوبس).

وكشف العلبي أن القسم سيبدأ بقبول طلبة الماجستير والدكتوراه ابتداء من العام الدراسي القادم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس جامعة الشارقة، وهو ما سيسهم بدوره في تطور البحث العلمي في مجالات الطاقة المستدامة وحماية البيئة.

وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على أبرز محطات المؤتمر على مدار 12 عاماً.

ثم دعي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للتفضل بتكريم المتحدثين والرعاة.

حضر انطلاق أعمال المؤتمر الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعدد من أعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة ونواب مدير الجامعة وعمداء الكليات.