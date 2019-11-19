شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تريم: رحيل مؤلم لرجل دولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال خالد عبدالله تريم، رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، رئيس تحرير جريدة ”الخليج 365”: ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية، أمس، فالفقيد أحد رجالات الدولة الأوفياء، منذ بدء تأسيسها على يد المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

هذا الرجل الذي تسنّم مهام جساماً، وكان إلى جانب الراحل المؤسس، يداً بيد لبناء هذه الدولة التي أضحت اليوم، بفضل هؤلاء الرجال، دولة تشكل في كثير من مفاصلها المراكز الأولى.

أضاف: لا ينسى أهل الإعلام والثقافة في الإمارات، تأسيسه «مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام» الذي أولى اهتماماً كبيراً بالثقافة والمعرفة، وتشجيع الموهوبين من طلبة الجامعات بإطلاق مسابقة سلطان بن زايد للشعر. فقد حفلت أيامه، رحمه الله، حتى لحظاته الأخيرة بالعطاء والخير للإمارات التي ملأ حبها كل كيانه، وكانت حياته أحد هذه العطاءات.

رحم الله سلطان بن زايد، وألهم آل نهيان ومحبيه حسن العزاء والصبر، ولترتحْ نفسه الكريمة إلى جانب الراحل زايد.

وعزاؤنا أن إنجازات هذا الرجل الكريم ستبقى خالدة، يسطّرها التاريخ بمداد من نور.