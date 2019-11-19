خليفة ينعى أخاه سلطان بن زايد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي وافته المنية، أمس.

كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، الفقيد.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان الآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه، أمس.

وتعلن وزارة شؤون الرئاسة، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من أمس.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل نهيان الكرام، جميل الصبر والسلوان.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن أبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لهم بصمات خالدة في دولة الإمارات، ومحبة مختلفة في قلب كل إماراتي، وشركاء تأسيس لن ينساهم الزمن.

وغرد سموه على تويتر: «خالص التعازي لشعب الإمارات ولآل نهيان الكرام، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد، أبناء زايد لهم بصمات خالدة في دولة الإمارات، أبناء زايد لهم محبة مختلفة في قلب كل إماراتي، أبناء زايد شركاء تأسيس لن ينساهم الزمن، رحم الله الشيخ سلطان وأسكنه فسيح جنانه، وألهمنا وشعب الإمارات الصبر والسلوان».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أن الفقيد كان أحد رجالات الدولة الأوفياء، ورمزاً من رموزها الوطنية.

وغرد سموه على تويتر: «فقدت اليوم أخي وعضيدي، أحد رجالات الدولة الأوفياء، ورمزاً من رموزها الوطنية، عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد، على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه، رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان، وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا جميل الصبر والسلوان».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى، سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وفيما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية، أمس.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أهل الفقيد وذويه، وعموم آل نهيان الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام في الإمارة اعتباراً من أمس.

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الفقيد.

وفي ما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم.

ينعى ديوان حاكم عجمان المغفور له، سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه، أمس.

وأعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من أمس.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه وآل نهيان الكرام الصبر والسلوان.

ونعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو، رئيس الدولة، الذي وافته المنية، أمس.

وقال سموه: «برحيل فقيدنا الكبير الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، فقدت الإمارات أحد رجالاتها الأوفياء وأحد الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في بدايات تأسيس الاتحاد.. واليوم ونحن نودّعه نستذكر رحلة البناء والطريق الطويلة التي رافق فيها جيل المؤسسين رحمهم الله جميعاً».

«أتقدم بخالص عزائي إلى أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى آل نهيان الكرام في مصابهم الجلل، وإلى شعب الإمارات الكريم، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، الفقيد.

وفيما يلي نص البيان الصادر من الديوان: «بسم الله الرحمن الرحيم» يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي «صدق الله العظيم». بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه، أمس.

وتقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أخيه صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وعموم آل نهيان الكرام، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه الكرام، الصبر والسلوان.

وبهذا المصاب الجلل تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام بإمارة أم القيوين لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من أمس».

ونعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الفقيد.

وأصدر ديوان حاكم رأس الخيمة البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. «صدق الله العظيم».

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الذي وافته المنية أمس.

ويتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، وشعب الإمارات، مبتهلاً إلى المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته وأن يُنزله منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء.

وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام في الإمارة اعتباراً من أمس.

(وام)