قابوس يشهد عرضاً عسكرياً احتفالاً بعيد السلطنة الـ 49

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مسقط راشد النعيمي:

احتفلت سلطنة عُمان، أمس، باليوم الوطني التاسع والأربعين، باعتزاز وإرادة صلبة.

وبهذه المناسبة رعى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، القائد الأعلى للقوات المسلحة، العرض العسكري، الذي أُقيم في ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية بولاية المصنعة، وشاركت فيه وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العُماني؛ وسلاح الجو والبحرية؛ والحرس السلطاني العُماني؛ وقوة السلطان الخاصة؛ وشرطة عُمان السلطانية؛ وشؤون البلاط السلطاني.

Advertisements

وقدمت الفرقة الموسيقية العسكرية المشتركة استعراضها الموسيقي بالمسير البطيء والعادي مروراً من أمام المقصورة السلطانية ثم قدمت طوابير العرض استعراضها العسكري بمصاحبة المقطوعات الموسيقية للموسيقى العسكرية المشتركة.

وشهدت السلطنة خلال العهد الزاهر للسلطان قابوس نقلة تنموية وحضارية في كل مجالات الحياة على امتداد أرض عُمان الطيبة؛ من أجل بناء الدولة العُمانية العصرية، التي تقوم على مبادئ وقيم المساواة والمواطنة وحكم القانون، وعلى تعاون وتكامل المؤسسات، ومشاركة المواطنين في صياغة أهداف التنمية الوطنية، وتنفيذ برامجها في كل المجالات.

ومواصلة للتطوير والتوسع في المشاريع بما يخدم أبناء عُمان؛ فقد أنجز خلال هذا العام العديد من المشاريع الاستراتيجية يتعلق بعضها بتعزيز البنية الأساسية، وأخرى بمشاريع استثمارية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي إطار الاحتفالات باليوم الوطني ال49 سيتم افتتاح عدة مشاريع تنموية في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية وتحلية المياه وغيرها.

وفي حين أبدى السلطان قابوس ارتياحه لما تبذله الحكومة وسائر مؤسسات الدولة من جهود في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في معدلات نمو إيجابية حافظت على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين في كافة أرجاء البلاد مع تنويع مصادر الدخل، وزيادة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في كافة قطاعات العمل الوطني، فإن مجموعة المراسيم التي أصدرها منذ بداية هذا العام تتسم بأهمية بالغة، خاصة على صعيد تعديل العديد من القوانين والتهيئة؛ لإعطاء دفعة كبيرة لجهود تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء الهيئة العامة للتخصيص، وإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم:(22 /2019) الصادر في 28 فبراير/شباط 2019 والذي يمثل نقلة نوعية مهمة على صعيد العمل؛ لاستيعاب الشباب الباحثين عن عمل خاصة وأنه يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.