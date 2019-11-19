شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتضن قادة أفارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الأيام، نشاطاً كبيراً للقارة الإفريقية، حيث التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من القادة ورؤساء الوزراء وكبار المسؤولين الأفارقة الذين يزورون الدولة حالياً.

فقد استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مدينة جميرا على هامش المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، أمس، إيمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير وتوسيع آفاق التعاون.

كما استقبل سموه، جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا المشارك في المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، وبحث معه سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون. (ص6 11)

كما استقبل سموه، كارلوس أغوستينو روزاريو رئيس وزراء جمهورية موزمبيق، والدكتور روهاكانا روغوندا رئيس وزراء جمهورية أوغندا، وجرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، والبحث عن آفاق جديدة لبناء شراكة استثمارية بين الجانبين، خاصة في قطاع البنى التحتية في أوغندا.

وتفقد سموه، المعرض المصاحب للمنتدى العالمي الإفريقي للأعمال في مدينة جميرا، ظهر أمس، وقال سموه: «نحن نزرع الورد في حدائق بلادنا، ونشجع على نشر وترسيخ ثقافة الفن والجمال وحب الخير والتسامح في مجتمعنا، كي تظل دولتنا الحبيبة رمزاً للسلام والحضارة الإنسانية والثقافة.. بوركت جهود وسواعد وأفكار كل المبدعين والمهتمين بكل هذه القيم النبيلة».

ومن جهته، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة. وعقد معه جلسة مباحثات تناولت المجالات المختلفة وسبل وآليات دعمها وتنميتها ودفعها إلى الأمام ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية غانا علاقات قديمة، لكنها شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، وهناك فرص كبيرة لمزيد من التعاون بين بلدينا نعمل على استثمارها لصالح شعبينا.

وشهد سموه والرئيس نانا أكوفو أدو تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية غانا تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين وتوسيع مجالاته.

واستقبل سموه، جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة الذي يقوم بزيارة للدولة حالياً لحضور منتدى الأعمال العالمي الإفريقي لعام 2019 الذي يعقد في دبي.

واستقبل سموه المشاركين في أعمال القمة الإفريقية للاستثمار التي يستضيفها جهاز أبوظبي للاستثمار في العاصمة أبوظبي على مدى يومين، وقال: إن استضافة مثل هذه الاجتماعات تسهم في دعم البيئة الاستثمارية في الدولة وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية بوصفها وجهة مفضلة للاستثمار في المجالات كافة.