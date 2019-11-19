ترامب يخطط للإدلاء بشهادته في تحقيقات عزله



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين، إنه يفكر «بشكل جدي» في الاستجابة لتحدي الديمقراطيين من خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق في عزله. وبعد أن صعّدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التحدي باقتراح أن يتقدم ترامب ويقول «الحقيقة»، كتب ترامب على تويتر بيلوسي اقترحت «أن أدلي بشهادتي في مطاردة العزل الزائفة. وقالت: إن بإمكاني أن أفعل ذلك كتابة».

وأضاف «رغم أنني لم أرتكب أي خطأ، ولا أحب أن أضفي مصداقية على هذه العملية المخادعة، فإنني أحب هذه الفكرة وسأفكر فيها بشكل جدي لكي يعود الكونجرس إلى مساره مجدداً». وكان ترامب هاجم الأحد، شاهدة أخرى في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب الأمريكي، قائلاً إن هذه الشاهدة التي تعمل مساعدة لنائب الرئيس مايك بنس لم تكن «مطلقاً من مناصري ترامب».

من جانب آخر، قالت كوريا الشمالية إنها غير مهتمة بإجراء محادثات عديمة الجدوى مع الولايات المتحدة لمجرد أن يتباهى بها الرئيس الأمريكي.

وتأتي التصريحات الصادرة على لسان كيم كي جوان، وهو نائب سابق لوزير الخارجية، بعدما دعا ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مطلع الأسبوع إلى «العمل بسرعة» وألمح إلى عقد اجتماع آخر.

وقال كيم في بيان «وما دمنا لا نحصل على شيء في المقابل، فإننا لن نهدي الرئيس الأمريكي بعد الآن شيئاً يمكن أن يتباهى به».

إلى ذلك، قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن الزعيم كيم جونج أون أشرف على تدريبات للقوات الجوية لليوم الثاني خلال ثلاثة أيام. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم «قال إنه من الضروري إجراء تدريب دون سابق إخطار في ظل ظروف تحاكي الحرب الحقيقية، لتحسين جاهزية الوحدات العسكرية الكورية الشمالية». (وكالات)