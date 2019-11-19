جونسون وكوربن يتسابقان للفوز بقطاع الأعمال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سعى رئيس وزراء بريطانيا المحافظ بوريس جونسون، وزعيم حزب العمال جيريمي كوربن، في خضم حملة الانتخابات التشريعية، إلى استمالة أرباب العمل أثناء المؤتمر السنوي ل«اتحاد الصناعات البريطانية»، وأطلقا الوعود بخفض بعض الرسوم على الشركات.

وأقر جونسون في كلمته بأن الشركات الكبرى «لم تكن ترغب في بريكست»، لكنه اعتبر أن أفضل وسيلة للخروج من حالة الشك الاقتصادي، هي الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما هو مقرر في نهاية يناير 2020. ودعا مجدداً إلى «الانتهاء من بريكست»، مشيراً إلى أن حزبه أبرم اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي جاهزاً للتنفيذ بسهولة «مثل ماء ساخن في إبريق لإعداد الشاي». وأضاف أن هذا الاتفاق «سيتيح استقراراً تاماً ويقيناً» بشأن المستقبل بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من غموض «بريكست»، ما انعكس سلباً على النمو البريطاني.

ورداً على طلب كونفدرالية الصناعات البريطانية، وعد جونسون بخفض الرسوم العقارية على الشركات، لكنه تراجع عن وعد بخفض الضرائب على الشركات، معتبراً أن هذه الأموال ستكون مخصصة بشكل أفضل ل«أولويات وطنية» مثل النظام الصحي.

من جانبه وعد منافسه الرئيسي زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، بخفض الرسوم العقارية على الشركات بسبب «الأضرار التي تنجم عنها على التجار».

كما أعلن عن إجراءات لدعم برامج «متدربين على المناخ» في إطار سياسة يسارية تعد باستثمارات مكثفة لتسهيل الانتقال في مجال الطاقة، وخصوصاً عبر سلسلة من عمليات التأميم.

في الأثناء، أظهر استطلاع نشره أمس الاثنين، برنامج «صباح الخير بريطانيا» التلفزيوني تقدم حزب المحافظين 14 نقطة على حزب العمال المعارض قبل الانتخابات التي تشهدها البلاد في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وأشار الاستطلاع إلى حصول المحافظين على 42% من الأصوات، مقابل 28% لحزب العمال. وحصل حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي على 13%، في حين حصل حزب بريكست على 5%. (وكالات)