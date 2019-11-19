نتنياهو يعقد مؤتمراً طارئاً للتحريض على النواب العرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مارس رئيس الحكومة «الإسرائيلية» المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأول الأحد، عادته بالتحريض على السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، كما شن هجوماً على النواب العرب في الكنيست واصفاً إياهم ب«داعمي الإرهاب، وأعداء إسرائيل». واعتبر أن إقامة حكومة ضيقة (أقلية) تستند إلى دعمهم هي «عملية (عدائية) قومية تاريخية في دولة «إسرائيل».

واللافت في خطاب نتنياهو الذي ألقاه خلال مؤتمر «طارئ» لحزب «الليكود»، عُقد ل«منع حكومة أقلية تستند إلى داعمي الإرهاب»، أنه تجنب مهاجمة رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان، وذلك بعد أن كان قد اجتمع به في وقت سابق من مساء الأحد، وسط أنباء تفيد بأن الاثنين سيعقدان جلسة مفاوضات إضافية.

وقال نتنياهو موجهاً حديثه لقيادة «أزرق أبيض»، بيني جانتس ويائير لبيد وموشيه يعالون وغابي أشكينازي: «أريد أن أوضح لكم، إنهم يريدون مقاضاتكم كمجرمي حرب. إذن مع من تريدون تشكيل الحكومة؟ ما الذي يمر بعقولكم؟ هذه صفعة في وجه ناخبيكم. هذا انتهاك خطر للديمقراطية «الإسرائيلية».

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وواصل نتنياهو هجومه على القيادات في «أزرق أبيض»: «تدعون أن «إسرائيل» قبل كل شيء، من الواضح أن السلطة قبل كل شيء، حذرناكم في السابق من إقامة حكومة أقلية مدعومة من العرب، أنكرتم كل الوقت، وها أنتم تتفاوضون معهم سياسياً، تسعون إلى تشكيل كتلة مانعة معهم، ستشكلون معهم حكومة، مما يعني أنكم ستخدعون ناخبيكم. إنها حقاً سرقة. وما زلتم تتحدثون عن الديمقراطية؟».

وتابع تحريضه قائلاً: «النواب العرب ليسوا صهاينة، ولا يدعمون دولة «إسرائيل»، إنهم يدعمون منظمات الإرهاب، ويصفون الجنود «الإسرائيليين» بالقتلة ويريدون مقاضاتهم كمجرمي حرب. تشكيل حكومة أقلية تعتمد عليهم، هو خطر كبير على دولة «إسرائيل» ولحظة انهيار لا مثيل لها في تاريخ الدولة».

وعبر الرئيس «الإسرائيلي» رؤوفين ريفلين، عن معارضته لتشكيل حكومة أقلية، وذلك خلال لقائه مع رئيس كتلة «أزرق أبيض»، جانتس.

ونقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة على لقاء ريفلين مع جانتس قولها، إن ريفلين حض جانتس على عدم اختيار إمكانية تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم القائمة المشتركة من خارج الحكومة، وليس انطلاقاً من معارضة مشاركة القائمة المشتركة، وإنما من إدراك أن حكومة أقلية لن تتمكن من تأدية مهامها ولن تتمكن من لأم الشروخ في المجتمع «الإسرائيلي». (وكالات)