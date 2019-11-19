شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعزى الإمارات فى وفاة الشيخ سلطان بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، فى وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازى، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته".