اخبار الخليج

الملك سلمان يعزى الإمارات فى وفاة الشيخ سلطان بن زايد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعزى الإمارات فى وفاة الشيخ سلطان بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، فى وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله.

ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، قال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازى، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته".

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يعزى الإمارات فى وفاة الشيخ سلطان بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا