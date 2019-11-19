ألمانيا.. وقفة مؤيدة وأخرى معارضة لزيارة السيسي

برلين/ الخليج 365

نظم العشرات، الإثنين، في العاصمة الألمانية برلين، وقفة احتجاجا على زيارة لرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مقابل استقبال مماثل من المؤيدين له.

واجتمع عشرات المتظاهرين أمام قصر بيليفو، خلاء استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتيانماير، لنظيره المصري.

ورفع المحتجون لافتات ترفض زيارة السيسي، منها "الحرية لمصر".

ووجه المعارض المصري، علي العوضي، انتقادات للسيسي، رافضا استقبال الرئيس الألماني له.



Advertisements

وانتقد في تصريحات عدم وجود حرية تعبير ببلاده، وزيادة أعداد السجناء السياسيين بمصر، وهو اتهام عادة ما تنفيه السلطات المصرية.

ووفق ما نقلته صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة بمصر، "نظم العشرات من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا، وقفة أمام المقر الرئاسي الألماني، وذلك أثناء لقاء السيسي للرئيس الألماني".

ورفع المؤيدون أعلام مصر وصورة الرئيس المصري.

ومن المرتقب أن يشارك السيسي الثلاثاء في اجتماع مبادرة "قمة مجموعة العشرين وإفريقيا " الرامية لدعم التعاون الاقتصادي بين إفريقيا ودول مجموعة العشرين.

ومن المخطط أن تلتقي ميركل السيسي، الأربعاء، على هامش الاجتماع.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.