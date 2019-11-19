الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى الأراضي الفلسطينية

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

حذرت الولايات المتحدة، مواطنيها، الإثنين، من السفر إلى الأراضي الفلسطينية (مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة).

جاء ذلك في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن حكومة بلاده "لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي".

وفي بيان اطلعت عليه الخليج 365: قالت السفارة الأمريكية بإسرائيل "ننصح مواطنينا في القدس أو الضفة الغربية أو غزة أو من يفكرون في السفر إليها أو عبرها للحفاظ على درجة عالية من اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة الوعي الأمني في ضوء الوضع الحالي".

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وزعم البيان أن "الأفراد والجماعات المعارضة لإعلان بومبيو الأخير، قد يستهدفون المنشآت الحكومية والمصالح الخاصة التابعة للولايات المتحدة، ومواطنيها".

وقال إن "الأماكن المحتمل حدوث هجمات ضد مواطنين أمريكيين فيها، تشمل النشاطات العامة، التظاهرات، أماكن قضاء العطل، التجمعات الاحتفالية، الفنادق، النوادي، المطاعم الشهيرة، أماكن العبادة، المدارس، مراكز التسوق، البنية التحتية السياحية، النقل العام والمطارات".

ونصحت السفارة مواطنيها، بتجنب التحرك "غير الضروري" في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت السفارة إلى أنها ستمنع موظفيها "إلى أجل غير مسمى"، من السفر إلى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والبلدة القديمة من مدينة القدس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.