إسرائيل ترحب بإعلان واشنطن "شرعية" المستوطنات بالضفة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

رحبت إسرائيل، مساء الإثنين، بإعلان واشنطن، "شرعية" المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وبأنها "لا تعارض" القانون الدولي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، الإثنين، أن واشنطن "لن تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي".

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في بيان لمكتبه، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو والإدارة الأمريكية على ما وصفه بـ"وقوفهم الحازم إلى جانب مبادئ الحق والعدالة".

ودعا نتنياهو "دولًا أخرى إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل والاعتماد على الموقف الأمريكي الهام".

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وزعم نتنياهو بأنّه "يمكن حل الخلافات بين دولة إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين من خلال عملية تفاوضية وليس من خلال أحكام قانونية دولية مرفوضة".

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "أرحب بإعلان وزير الخارجية الأمريكي حول مشروعية الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة".

ورأى كاتس أن هذا الإعلان "هو ردة فعل مناسبة لقرار محكمة العدل الأوروبية ضد الاستيطان اليهودي والمقاطعة ضد دولة إسرائيل".

وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.