العراق.. مقتل شخصين برصاص مجهولين في الديوانية

أفاد مصدر في الشرطة العراقية بمقتل شخصين وإصابة ثالث مساء الاثنين برصاص مسلحين مجهولين في محافظة الديوانية جنوبي البلاد.
وقال المصدر، وهو ضابط شرطة برتبة ملازم أول في شرطة الديوانية طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "مسلحين مجهولين فتحوا النار من أسلحة رشاشة على ثلاثة أشخاص داخل مقهى في حي النهضة وسط مدينة الديوانية(مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته)".
وأضاف أن "اثنين منهم قتلا وأصيب الثالث بجروح"، مشيراً إلى أنه لم يتضح على الفور الدافع وراء إطلاق النار وفيما إذا كان على صلة بالاحتجاجات الشعبية الجارية في البلاد من عدمه.
وتشهد الديوانية على غرار معظم المدن والبلدات في وسط وجنوبي العراق من ضمنها بغداد احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط في أرجاء العراق 336 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.
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