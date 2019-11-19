بومبيو: واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات "مخالفة للقانون الدولي"

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

إضافة تصريحات بومبيو في مؤتمر صحفي تناول فيه مواقف بلاده تجاه بعض القضايا الخارجية قال فيها:

-هناك ابتزاز نووي من طهران وهذا من شأنه تعميق عزلتها سياسيًا واقتصاديًا

-قلقون بشدة إزاء العنف والفوضى والمواجهات بين الشرطة والمحتجين في هونغ كونغ وندعو الجميع لضبط النفس

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الاثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، نقلته وسائل إعلام محلية.

وقال بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تغيّر نهج إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف أن البيانات الرسمية الأمريكية تجاه أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية على مر العقود كانت "متقلبة".

وأوضح أنه في عام 1978، خلصت إدارة (الرئيس الأسبق جيمي) كارتر إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي، وجاءت بعده إدارات أخرى عارضت قرار الرئيس كارتر.

وأكد أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، لافتًا ان هذه الخطوة مبنية على الحقائق والتاريخ والظروف.

وأضاف "اعتبار إنشاء المستوطنات مخالفًا للقانون الدولي لم ينجح ولم يحقق تقدمًا في قضية السلام".

وتابع الوزير الأمريكي : "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أبدًا قرار قضائي للصراع، والنظر للجدال بشأن من هو محق ومن هو مخطئ على أنه مسألة من مسائل القانون الدولي لن يحلّ السلام".

ووصف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأنه "مشكلة سياسية معقدة ولا يمكن حلها إلى بالتفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وفي وقت سابق اليوم، كشفت وكالة أسوشييتد برس أن بومبيو سيعلن شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسيتنصل من مذكرة قانونية تعود للعام 1978 وتنص على أن المستوطنات في الأراضي المحتلة "تتعارض مع القانون الدولي".

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والمذكرة القانونية تعرف باسم "مذكرة هانسل"، وكانت أساس المعارضة الأمريكية لبناء المستوطنات على مدار أكثر من 40 عامًا، بغض النظر عن بعض التباين في لهجة وقوة المعارضة وذلك بناء على مواقف الرؤساء المتعاقبين لأمريكا، وفق أسوشييتد برس.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية. ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة ، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وحول إيران، قال بومبيو إن الولايات المتحدة أنهت الإعفاء من العقوبات الإيرانية المرتبطة بمنشأة "فردو" بسبب أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وقال من الواضح أن هناك ابتزاز نووي من طهران، محذرًا أن هذا من شأنه تعميق عزلتها سياسيًا واقتصاديًا.

يشار أنه في وقت سابق من الشهر الحالي، أكد تقرير دوري لوكالة الطاقة الذرية الدولية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع "فردو" (قرب مدينة قم على مسافة 157 كيلومتراً جنوب العاصمة طهران) تحت الأرض، في أحدث انتهاك لاتفاقها النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى.

وأعلن عن رصد الوكالة آثار "يورانيوم" في موقع غير معلن بإيران، مؤكدة استمرار طهران في تجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النووي مع القوى العظمى عام 2015.

ويُعتبر استئناف تخصيب اليورانيوم في فوردو، المرحلة الرابعة من خطة خفض الالتزامات الإيرانية بالاتفاق النووي التي أُطلقت في مايو/آيار الماضي ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات مجددا عليها في مايو 2018.

وحول الوضع في هونغ كونغ الصينية، قال بومبيو إن بلاده "قلقة بشدة إزاء العنف والفوضى والمواجهات بين الشرطة والمحتجين" في الإقليم، مشيرًا إلى التطورات داخل إحدى الجامعات هناك.

ودعا جميع الأطراف في هونغ إلى ضبط النفس، قائلًا إن العنف غير مقبول أيًا كان مصدره.

وقال إن حكومة هونغ كونغ تتحمل المسؤولية الرئيسية لإعادة الهدوء إلى الإقليم.

وفي وقت سابق اليوم، حاصرت شرطة هونغ كونع عشرات المحتجين داخل جامعة العلوم التطبيقية، على خلفية المظاهرات المستمرة منذ أشهر، ضد محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام، تمرير مشروع قانون مثير للجدل يقر تسليم مطلوبين إلى الصين، وهو المشروع الذي تم سحبه، غير أن الاحتجاجات استمرت ونادت بمطالب جديدة.

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