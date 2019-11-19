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إسبانيا تكتسح رومانيا بخماسية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أنهى المنتخب الإسباني مشواره في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، بفوز كاسح على ضيفه الروماني بخماسية نظيفة مساء اليوم الإثنين، في ختام منافسات المجموعة السادسة.

وسجل أهداف إسبانيا كل من فابيان رويز (8) وجيرارد مورينو (33 و43) وأدريان روس (45 بالخطأ في مرماه) وميكيل أويارزابال (90+2).

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الإسباني رصيده في صدارة المجموعة إلى 26 نقطة، علمًا بأنه ضمن تأهله في وقت سابق إلى النهائيات، فيما تجمد رصيد رومانيا عند 14 نقطة في المركز الثالث.

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